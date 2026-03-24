Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Севастополе

Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Севастополе

В одном из жилых домов в Севастополе произошел взрыв, заявил глава региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, в результате инцидента пострадали четыре человека. Информация о погибших уточняется.

Уважаемые севастопольцы! В одном из жилых домов на Корчагина произошел взрыв, причины выясняются. Пострадало четыре человека, погибших пока не обнаружено. Все спецслужбы сейчас работают на месте. Доверяйте только официальной информации, — сказано в сообщении.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме барачного типа на три семьи в городе Костерево Владимирской области. В результате обрушилась часть здания на площади 10 квадратных метров. Пострадали шесть человек, включая четверых детей.