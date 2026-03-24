Сошел с ума и «уволен»: почему Лондон и Тегеран отправили Трампа «в утиль»

Конфликт с Ираном становится все более проблематичным для Дональда Трампа. В Тегеране его начали откровенно «троллить» и «уволили» с должности, а на Западе все больше политиков говорят о возможных проблемах американского президента с психикой. Почему эксперты полагают, что эти подозрения не беспочвенны, а военный конфликт с Ираном может обернуться для Трампа не только поражением на выборах в конгресс, но и импичментом, — в материале NEWS.ru.

Почему Трампа «троллят» Иран и Запад

Несмотря на многочисленные заявления Дональда Трампа, что Иран практически «разгромлен», в Тегеране так не считают. Представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Эбрахим Зольфагари выступил с видеообращением в адрес главы Белого дома, в котором заявил: «Эй, Трамп, ты уволен! Тебе знакомо это предложение. Спасибо за внимание к этому вопросу».

Фразы про «увольнение» и «внимание к этому вопросу» считаются своеобразными визитными карточками американского президента, он использует их довольно часто в своих заявлениях, как в рамках официального общения с прессой, так и в публикациях в социальной сети Truth Social.

В такой риторике Ирана ничего удивительного нет, отметил главный редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов.

«Для Ирана в этом конфликте встал экзистенциальный вопрос: продолжит ли после войны существование их страна? Терять им просто нечего. Только давить, давить и давить, в том числе информационно, в надежде, что в Штатах в какой-то момент посчитают, что на Иран тратится слишком много ресурсов и нужно „сворачивать лавочку“», — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Параллельно куда более жесткие и прямолинейные высказывания в адрес американского президента прозвучали из Великобритании. Лидер местной Рабочей партии Джордж Гэллоуэй в соцсети X заявил, что Трамп демонстрирует признаки нервного срыва и в жесткой форме обратился к окружению президента США.

«Уберите его, идиоты!» — написал Гэллоуэй.

США теряют инициативу в этой войне, уверен политолог Владимир Андреев. По его словам, с самого начала Вашингтон рассчитывал на совершенно другой ход кампании, а теперь столкнулся с непредвиденными обстоятельствами.

«Трамп и его советники рассчитывали на блицкриг. Отсюда заявления Трампа, что флот и армия Ирана практически разгромлены, а победа над этой страной состоится буквально со дня на день. Но мы видим, что проходят дни и недели, а конфликт продолжается и Тегеран довольно болезненно для США и их союзников огрызается. Иран в этой ситуации будет „троллить“ США. И это было бы даже забавно, если бы не тысячи жертв, в том числе и среди мирного населения республики», — заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт.

По его словам, «троллят» Трампа сейчас не только иранцы, но и британские политики. Он напомнил, что на днях экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей предложил Трампу провести через Ормузский пролив авианосец USS Gerald R. Ford, дабы «продемонстрировать силу» и обезопасить проход нефтяных танкеров.

«Это же типичная британская издевка. Этот авианосец недавно горел. По версии США, загорелся он сам, Иран тут ни при чем. И все там уже потушили и починили. Мюррей предлагает Вашингтону показать, что все действительно в порядке и военная мощь Штатов несокрушима. Но, видимо, экс-посол подозревает, что Трамп не в состоянии устроить такую демонстрацию, а потому откровенно издевается», — отметил эксперт.

Почему усиливаются сомнения в психическом здоровье Трампа

С самого начала конфликта глава Белого дома сделал ряд противоречивых заявлений, напоминают опрошенные NEWS.ru эксперты.

«Буквально на старте кампании в Иране он говорил, что Тегеран уже побежден и его вооруженные силы и флот уничтожены, а США „сами решат“, когда эта война закончится. Однако, как мы видим, на разгром Вооруженных сил Ирана что-то непохоже. Затем Трамп заявлял, что помощь союзников по НАТО ему в регионе не нужна, а после этого на этих же союзников обиделся. И поместил их в какой-то свой черный список. Теперь он объявляет „ультиматум в 48 часов“ Тегерану: или тот капитулирует, или США нанесут удары по энергетической инфраструктуре этой страны. Но о каких ультиматумах может идти речь, если ты там всех уже „победил“?» — отметил Андреев.

По его словам, у Трампа могут быть старческие изменения сознания и ухудшение когнитивных функций. Стресс от того, что военная кампания пошла не по плану, тоже не стоит сбрасывать со счетов.

«Долгие годы он был вполне вменяемым политиком, который, основываясь на консервативном взгляде на политику и вообще на жизнь, строил свою работу. В последнее время я Трампа перестал понимать, он ввязался сейчас в конфликт, в котором вероятность победы для США, мягко говоря, не стопроцентная. Более того, США оказались не готовы к настолько жесткому и затяжному военному столкновению», — заявил эксперт.

Он указал, что стороны ведут войну по-разному. «Иран всеми своими силами отбивается и ведет войну за выживание. Война на выживание отличается от „прогулочной войны“ экспедиционным корпусом тем, что тебе дальше двигаться уже некуда, это твоя земля, ты здесь будешь умирать. А у американцев цель — поставить под свой полный контроль распределение энергоресурсов в регионе. Это не экзистенциальная задача, за нефть и ее транзит за полмира от условной родной Оклахомщины умирать никому не хочется», — пояснил эксперт.

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, к состоянию психического здоровья Трампа возникает все больше вопросов и в самих США.

«Во-первых, очевидно, что Трамп болен нарциссизмом. Даже на его первом сроке в Штатах его периодически называли эго-маньяком. На втором сроке это все может наложиться на определенные старческие когнитивные проблемы. В отличие от Байдена, с которым всем все было понятно в силу его возраста, Трамп ведет себя гораздо более буйно и внутри Америки, и вовне», — заявил Дудаков в беседе с NEWS.ru.

Мзареулов уверен, что неадекватные действия и заявления Трампа могут быть обусловлены тем, что он пребывает в своеобразном «информационном пузыре», который создает ему ближайшее окружение.

«Трамп психологически оказался в положении несоответствия своих представлений о мире реальности. И это вызывало истерику. Перед американским президентом, у которого очень болезненное эго, сейчас открылся „дивный новый мир“, в котором по ряду вопросов даже его европейские союзники категорически игнорируют его „хотелки“. Помимо того, что это усложняет для него дальнейшее ведение войны, это еще и капитально бьет по его самолюбию. Отсюда его внезапные заходы в религию и приглашение протестантских пасторов, чтобы те руки на него возложили: раз не помогает НАТО, пусть помогает Бог. Но это уже действительно похоже если не на истерику, то на крайнюю форму экзальтации», — уверен Мзареулов.

Перспективы больших политических проблем у Трампа в связи с состоянием его психики могут обернуться для него импичментом, считает Дудаков.

«В краткосрочной перспективе, скорее всего, демократы выиграют ближайшие выборы в конгресс. Слишком много репутационных издержек республиканцы понесли за последнее время. Отдельная история — это 25-я поправка к Конституции США, которая позволяет кабинету министров при участии вице-президента отстранить президента от власти в случае, если тот недееспособен и не может исполнять свои обязанности. Пока в истории Штатов к ней ни разу не прибегали, но сейчас ситуация такова, что я не исключаю такого развития событий, потому что с Трампом действительно очень-очень много проблем», — заключил политолог.

