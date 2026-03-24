Число атаковавших Москву дронов увеличилось

Силы ПВО Минобороны уничтожили шестой украинский беспилотник, который направлялся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. <...> Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. <...> Отражена атака двух беспилотников. <...> Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву, — написал Собянин.

До этого пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также, по его словам, количество раненых сотрудников МЧС увеличилось до четырех. Кроме того, в Шебекино при атаках БПЛА посечен фасад и пробита кровля здания на территории предприятия. В селе Архангельское беспилотник атаковал частное домовладение. В Борисовском округе в поселке Борисовка вследствие детонации дрона повреждены коммерческий объект и четыре автомобиля, отметил глава региона.