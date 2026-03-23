Новый удар ВСУ по Брянской области обернулся жертвами Богомаз сообщил о пострадавших в результате удара ВСУ водителе и пассажирах

Двое пассажиров и водитель пострадали в ходе атаки украинских дронов по автобусу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. Их доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

Укронацисты атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель автобуса и два пассажира, — уточнил глава области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС. Кроме того, в Белгороде повреждения получили фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль. Также в поселке Ракитное дрон ударил по дому, начался пожар.

Кроме того, как уточнил Богомаз, ВСУ нанесли целенаправленный удар по поселку Белая Березка в Трубчевском районе. Он добавил, что в результате обстрела ранения получили две местные жительницы. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали помощь.