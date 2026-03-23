Силы ПВО отразили атаку ВСУ на российский регион

Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил в Telegram губернатор Дмитрий Миляев. Опасность атак дронов сохраняется.

В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще пять украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, — написал Миляев.

Упавшие на землю БПЛА представляют опасность из-за наличия взрывчатых веществ, поэтому приближаться к ним запрещено, напомнил губернатор. Жителям региона рекомендуется соблюдать осторожность и незамедлительно информировать экстренные службы по телефонам 01, 101, 112 при обнаружении подозрительных объектов.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.