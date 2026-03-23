Почти 70 вражеских беспилотников попытались атаковать Россию за семь часов

Почти 70 вражеских беспилотников попытались атаковать Россию за семь часов Средства ПВО за семь часов уничтожили 67 украинских БПЛА над 12 регионами России

Российские средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили над регионами России 67 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве уточнили, что беспилотники нейтрализовали в период с 13:00 до 20:00 мск 23 марта. Атаке подверглись 12 субъектов.

Перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Ярославской областей, Республики Крым и Московского региона, — говорится в сообщении.

Утром 23 марта в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что средства ПВО сбили 248 беспилотников ВСУ в регионе за сутки. БПЛА уничтожили в период с 08:00 22 марта до 08:00 23 марта.