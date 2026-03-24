24 марта 2026 в 07:56

Три воздушные цели сбиты над российским городом

Развожаев заявил об отражении атаки ВСУ на Севастополь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО в Севастополе отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, военнослужащие уже сбили три воздушные цели.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито три воздушные цели. Не пренебрегайте мерами безопасности! — написал он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

Также подразделения ПВО Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил в соцсетях губернатор Дмитрий Миляев. Опасность атаки дронов какое-то время еще сохранялась.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о беспилотной атаке Вооруженных сил Украины на порт Приморска в регионе. По его данным, в результате была повреждена емкость с топливом, что привело к возгоранию.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

