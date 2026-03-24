Три воздушные цели сбиты над российским городом Развожаев заявил об отражении атаки ВСУ на Севастополь

Силы ПВО в Севастополе отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, военнослужащие уже сбили три воздушные цели.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за два часа ликвидировали и перехватили 29 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Ленинградской, Калужской, Курской, Рязанской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

Также подразделения ПВО Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил в соцсетях губернатор Дмитрий Миляев. Опасность атаки дронов какое-то время еще сохранялась.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о беспилотной атаке Вооруженных сил Украины на порт Приморска в регионе. По его данным, в результате была повреждена емкость с топливом, что привело к возгоранию.