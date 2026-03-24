Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 11:00

ВСУ ударили дроном по больнице в Запорожской области

ВСУ атаковали беспилотником реанимационное отделение больницы в Васильевке

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, жертв удалось избежать благодаря тому, что большинство пациентов находилось в укрытиях.

БПЛА <...> атаковал здание реанимационного отделения Васильевской центральной районной больницы. Повреждено оконное остекление. К счастью, благодаря оперативной работе наших служб и тому, что большинство пациентов находилось в укрытиях, жертв удалось избежать, — написал он.

Ранее Балицкий сообщил, что пожилая женщина стала жертвой удара ВСУ по Михайловке в Запорожской области. Погибшей был 71 год. Кроме того, в результате атаки повреждения получили шесть жилых домов. Он напомнил, что жители, чье имущество пострадало от ударов ВСУ, имеют право на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье.

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 55 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, БПЛА сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.

Евгений Балицкий
Запорожская область
атаки
ВСУ
больницы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.