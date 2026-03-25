Еще восемь дронов сбили над Ленобластью

Еще восемь дронов сбили над Ленобластью Дрозденко: восемь БПЛА сбили над Ленобластью

Силы ПВО уничтожили восемь дронов в небе над Ленинградской областью, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 8 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Работа ПВО продолжается, — сказано в публикации.

Ранее обломки беспилотника ранили 16-летнюю девушку из Белгородской области. Инцидент случился во время массированной атаки ВСУ в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. Пострадавшую доставили в областную больницу с минно-взрывной травмой.

До этого в Минобороны РФ информировали, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, семь и шесть БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей, четыре — над Крымом, два и один — над Курской и Ростовской областями.

Также сообщалось, что пожилая женщина стала жертвой удара ВСУ по Михайловке в Запорожской области. Погибшей был 71 год.