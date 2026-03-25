Еще восемь дронов сбили над Ленобластью

Дрозденко: восемь БПЛА сбили над Ленобластью

Силы ПВО уничтожили восемь дронов в небе над Ленинградской областью, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Силами ПВО над Ленобластью уничтожено 8 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Работа ПВО продолжается, — сказано в публикации.

Ранее обломки беспилотника ранили 16-летнюю девушку из Белгородской области. Инцидент случился во время массированной атаки ВСУ в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. Пострадавшую доставили в областную больницу с минно-взрывной травмой.

До этого в Минобороны РФ информировали, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, семь и шесть БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей, четыре — над Крымом, два и один — над Курской и Ростовской областями.

Также сообщалось, что пожилая женщина стала жертвой удара ВСУ по Михайловке в Запорожской области. Погибшей был 71 год.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курьеров могут поставить в безвыходную ситуацию новым правилом
Майские праздники могут сильно разочаровать россиян
Еще восемь дронов сбили над Ленобластью
Ефремов предстанет перед широкой публикой впервые за пять лет
Битва нефтяных сверхдержав: страны Залива «созрели» для войны с Ираном
Жителей Петербурга предупредили об опасности с воздуха
Иранский МИД обратился с решительным призывом к России и Китаю
Торговые сети предостерегли от резкого роста цен на яйца перед Пасхой
«Мелкая неурядица»: Трамп оправдался за атаку Кувейта на истребители США
Россине рассказали о предпочтениях в зарплате в 2026 году
«Это наш выбор»: Ким Чен Ын сделал громкое заявление о России
У Москвы сбит украинский беспилотник
«Психотронный ГУЛАГ»: шпиономания в Европе вышла на новый уровень
В Сербии рассказали, когда международное право рухнуло
Израильский посол рассказал об отношениях Москвы и Тель-Авива
В России ввели единые критерии оценки работников соцобслуживания
Ефиму Шифрину — 70. Досье, скандалы, слова об СВО: как сейчас живет артист
США предложили Ирану 15 идей для урегулирования конфликта
В РФПИ озвучили, что станет с ценами на нефть при помощи Британии в Ормузе
Как обманывают в Telegram: новые схемы мошенников, опасность VPN, защита
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

