ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА

Силы ПВО ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по семь и шесть БПЛА сбили над территориями Белгородской и Брянской областей, четыре — над Крымом, по два и одному — над Курской и Ростовской областями.

В период с 8:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 24 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.

Также сообщалось, что пожилая женщина стала жертвой удара ВСУ по Михайловке в Запорожской области. Погибшей был 71 год. Кроме того, в результате атаки повреждения получили шесть жилых домов. Уточнялось, что жители, чье имущество пострадало от ударов ВСУ, имеют право на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье.