У Москвы сбит украинский беспилотник

Системы противовоздушной обороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы украинский БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МAX. По его словам, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

До этого пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также, по его словам, число раненых сотрудников МЧС увеличилось до четырех. Кроме того, в Шебекино при атаках БПЛА посечен фасад и пробита кровля здания на территории предприятия. В селе Архангельское беспилотник атаковал частное домовладение. В Борисовском округе в поселке Борисовка вследствие детонации дрона повреждены коммерческий объект и четыре автомобиля, отметил глава региона.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе село Поздняшовка Севского района. По его словам, в результате удара пострадала мирная жительница. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.