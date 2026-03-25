25 марта 2026 в 05:46

Налет БПЛА на Ленобласть ночью 25 марта: пожар, отмены рейсов, что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более 30 беспилотников Вооруженных сил Украины ликвидировали над Ленинградской областью ночью 25 марта. Что известно о последствиях атаки, есть ли пострадавшие или жертвы?

Что известно об атаке ВСУ на Ленобласть ночью 25 марта

К настоящему моменту силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 33 беспилотника в Ленинградской области. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, специалисты ликвидируют возгорание в порту Усть-Луга, предварительно данных о жертвах нет.

«Над Ленобластью средствами ПВО и РЭБ уничтожено 33 БПЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга», — написал губернатор в Telegram-канале.

Дрозденко отметил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Расчеты ПВО продолжают боевую работу.

Известно, что работа петербургского аэропорта Пулково была нарушена из-за введенных временных ограничений на прием и вылет воздушных судов. Причиной стала угроза беспилотных летательных аппаратов в небе над Северной столицей и Ленинградской областью.

По данным пресс-службы воздушной гавани, по состоянию на 03:00 задержано более чем на два часа 18 рейсов, еще девять отменены. Кроме того, 23 самолета были отправлены на запасные аэродромы.

«Службы аэропорта готовы к оперативному возобновлению обслуживания воздушных судов сразу после снятия ограничений», — говорится в публикации.

Как ВСУ атаковали Ленинградскую область ранее

Атака беспилотников ВСУ на Ленинградскую область продолжается со вчерашнего дня. МЧС еще вечером во вторник объявило воздушную опасность в регионе. Примерно в девять часов вечера Дрозденко заявил об одном сбитом дроне.

«Силами ПВО уничтожен один БПЛА», — написал губернатор Ленобласти.

Утром 23 марта число уничтоженных над Ленинградской областью беспилотников противника достигло 50, сообщил губернатор региона.

«Продолжается отражение атаки БПЛА. В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников», — написал он.

Анастасия Аржевитина
