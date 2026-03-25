Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 04:05

Что известно о корректировках в расписании рейсов в Пулково

В Пулково задержали 18 и отменили девять рейсов из-за ограничений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Работа аэропорта Пулково была нарушена из-за введенных временных ограничений на прием и вылет воздушных судов. Причиной стала угроза беспилотных летательных аппаратов в небе над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

По данным пресс-службы аэропорта, по состоянию на 03:00 задержано более чем на два часа 18 рейсов, еще 9 отменены. Кроме того, 23 самолета были отправлены на запасные аэродромы.

Службы аэропорта готовы к оперативному возобновлению обслуживания воздушных судов сразу после снятия ограничений, — говорится в публикации.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что над регионом уже уничтожено 17 беспилотников. По его словам, отражение атаки продолжается.

Пассажирам, находящимся в аэропорту или планирующим вылет, рекомендуется следить за актуальной информацией на табло и в официальных каналах аэропорта. Ситуация остается динамичной, и количество задержанных рейсов может измениться.

Ранее в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань с вечера 24 марта принимала и отправляла рейсы по согласованию.

Пулково
самолеты
задержки
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.