Что известно о корректировках в расписании рейсов в Пулково В Пулково задержали 18 и отменили девять рейсов из-за ограничений

Работа аэропорта Пулково была нарушена из-за введенных временных ограничений на прием и вылет воздушных судов. Причиной стала угроза беспилотных летательных аппаратов в небе над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

По данным пресс-службы аэропорта, по состоянию на 03:00 задержано более чем на два часа 18 рейсов, еще 9 отменены. Кроме того, 23 самолета были отправлены на запасные аэродромы.

Службы аэропорта готовы к оперативному возобновлению обслуживания воздушных судов сразу после снятия ограничений, — говорится в публикации.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что над регионом уже уничтожено 17 беспилотников. По его словам, отражение атаки продолжается.

Пассажирам, находящимся в аэропорту или планирующим вылет, рекомендуется следить за актуальной информацией на табло и в официальных каналах аэропорта. Ситуация остается динамичной, и количество задержанных рейсов может измениться.

Ранее в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань с вечера 24 марта принимала и отправляла рейсы по согласованию.