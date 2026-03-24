В аэропорту Шереметьево ввели ограничения

Аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — сказано в заявлении Росавиации.

Ранее в Пулково задержали более 80 рейсов и отменили еще 62 на фоне одной из самых масштабных атак украинских беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. На запасные аэродромы вынуждены были уйти почти 50 бортов. Некоторые пассажиры в ожидании своих рейсов спали на полу.

До этого стало известно, что в международном аэропорту Краснодара задержали вылеты и прилеты 10 рейсов. На вылет перенесены пять рейсов: три — в Петербург, а также по одному — в Москву и Казань. Время ожидания составляет около семи часов. Отмечается, что Росавиация не вводила ограничений на работу воздушной гавани, а изменения в расписании связаны с поздним прибытием самолетов.