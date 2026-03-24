Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 22:24

В аэропорту Шереметьево ввели ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — сказано в заявлении Росавиации.

Ранее в Пулково задержали более 80 рейсов и отменили еще 62 на фоне одной из самых масштабных атак украинских беспилотников на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. На запасные аэродромы вынуждены были уйти почти 50 бортов. Некоторые пассажиры в ожидании своих рейсов спали на полу.

До этого стало известно, что в международном аэропорту Краснодара задержали вылеты и прилеты 10 рейсов. На вылет перенесены пять рейсов: три — в Петербург, а также по одному — в Москву и Казань. Время ожидания составляет около семи часов. Отмечается, что Росавиация не вводила ограничений на работу воздушной гавани, а изменения в расписании связаны с поздним прибытием самолетов.

Шереметьево
ограничения
Росавиация
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Другая сторона хочет»: США признались в ведении переговоров с Ираном
Рейтинг одобрения Трампа резко упал из-за одной ситуации
В аэропорту Шереметьево ввели ограничения
Гонорары Долиной «просели» после скандала с «нехорошей» квартирой
«Превратила болезнь в маркетинг»: почему люди не верят больной раком Лерчек
Трамп рассказал о решении Ирана по ядерному оружию
ВСУ попытались атаковать Ленобласть
В ЕК признали превосходство русского оружия над Patriot
Потоп на базе, ночные кутежи, игра пьяным: как Вагнер Лав стал звездой ЦСКА
Секреты экс-принца Эндрю и Эпштейна хотят сделать достоянием общественности
Украинский военный отправил жене и детям «адскую» посылку
Жители Нидерландов устроили бойкот ЧМ из-за Трампа
В Севастополе ввели региональный режим ЧС после взрыва в жилом доме
В Кемерово накрыли клинику без лицензии, где убивали и калечили пациентов
Дацик поклялся отомстить за погибшего на СВО сына
Российские «Посейдон» и «Буревестник» лишили замгоссекретаря США дара речи
Стало известно, к чему принц Саудовской Аравии подталкивает США
МИД России осудил нападения на мирных граждан ОАЭ
Иран предупредили о подлом шаге США
Что известно о переброске десантников из США для операций против Ирана
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.