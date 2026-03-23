Чисто уничтоженных над Ленобластью БПЛА достигло 50

Чисто уничтоженных над Ленинградской областью вражеских беспилотников достигло 50, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, продолжение атаки БПЛА продолжается.

В ночь на 22 марта средства ПВО уничтожили в небе над Тульской областью еще один украинский беспилотник. Как уточнил Миляев, никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

До этого в Ростовской области отразили воздушную атаку. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы.

Ранее на территорию Белгородской области вторгся опасный украинский беспилотник «Дартс», который нес до 12 килограммов взрывчатки. Обезвредить вражеский дрон удалось с помощью переносного комплекса кинетического перехвата БПЛА «Елка». Уточняется, что «Елка» среагировала на угрозу мгновенно. В итоге «Дартс» сдетонировал в воздухе, беспилотник был полностью уничтожен.