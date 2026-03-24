ВСУ попытались атаковать Ленобласть

Силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях он не предоставил.

Ранее обломки беспилотника ранили 16-летнюю девушку из Белгородской области. Инцидент случился во время массированной атаки ВСУ в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. Пострадавшую доставили в областную больницу с минно-взрывной травмой.

До этого в Минобороны РФ заявили, что пять вражеских беспилотников сбили системы ПВО, два перехватили расчетами авиации, а еще три уничтожили мобильные огневые группы в районе компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Одновременно с этим была успешно отражена массированная атака 14 дронов на станцию «Береговая» в Туапсе.