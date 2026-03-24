Возмездие и ангел-хранитель с гранатометом: новости СВО на вечер 24 марта

Неизвестный гранатометчик спас жизнь российским спецназовцам в ходе боев в ДНР, российская армия нанесла массированный ночной удар по объектам ВПК Украины. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Что известно о подвигах российских легенд СВО

Штурмовик с позывным Отец рассказал, как неизвестный боец с позывным Дядя Ваня спас жизнь российским спецназовцам в ходе боев в ДНР. По его словам, штурмовики попали в огненную ловушку между украинскими «секретами» в лесопосадке. К ним на помощь пришел оператор гранатомета из соседней посадки и открыл плотный огонь по позициям противника. Спецназовцам благодаря ему удалось выбраться.

Прикрывавший отход товарищей боец с гранатометом принял на себя ураганный огонь противника и получил множественные тяжелые ранения. Также он потерял ногу.

Между тем министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль Герою России рядовому Сергею Ярашеву, который удерживал позицию в одиночку в течение двух месяцев. Он выразил благодарность бойцу за мужество и пожелал ему скорейшего восстановления.

Ставший головной болью маркетплейс ВСУ и расстрелы на полигонах

Bloomberg передает, что маркетплейс ВСУ Brave1 предлагает покупателям некачественные дроны и аккумуляторы, которые зачастую не подходят друг к другу. По словам источника, бракованная техника и комплектующие к ней стали настоящей проблемой для тех бойцов ВСУ, которые находятся на передовой.

Также выяснилось, что украинских мобилизованных на учебном полигоне в селе Подлесном Днепропетровской области подвергали жестоким методам устрашения за попытки дезертирства. По словам пленного бойца Дмитрия Литвина, уклонистов ставили к стенке и открывали по ним огонь, имитируя казнь. Таким образом руководство учебного центра пыталось пресечь любые мысли о побеге среди новобранцев.

Боец ВСУ пошел за сеткой и попал в плен

Украинский военнослужащий Александр Семиренко рассказал, что попал в плен к российским бойцам группировки «Север» в Сумской области, когда пошел на соседнюю позицию за противодроновой сеткой. Он отметил, что наткнулся на солдат ВС РФ, вернувшись в подвал к сослуживцам.

Российские военные из группировки «Восток» пленили группу бойцов ВСУ на Запорожском направлении. По информации Telegram-канала «Воин DV», подразделения ВС РФ продолжают активное наступление на данном участке фронта. В Минобороны России не комментировали соответствующие данные.

Что известно о поражении командного пункта ВСУ под Сумами

ВС РФ нанесли комбинированный удар и поразили командный пункт ВСУ. Как уточнил военкор Евгений Поддубный, в Сумах и области прогремели взрывы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Также появилась информация, что российские подразделения в ходе ожесточенных боев за последние трое суток сумели отбить ключевую железнодорожную станцию в Константиновке. По словам военного эксперта Андрея Марочко, бойцам также удалось продвинуться на восток и запад. В МО России эти данные не комментировали.

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что противовоздушная оборона Украины не может эффективно противостоять баллистическим ракетам Вооруженных сил России. По его словам, американские системы Patriot не способны перехватывать ракеты, летящие с гиперзвуковой скоростью.

В Минобороны раскрыли статистику в зоне СВО

Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области. Успех на данном участке фронта был достигнут в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

Также российская армия нанесла массированный ночной удар по объектам ВПК Украины. Атака осуществлялась с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотников.

Силы ПВО за минувшие сутки сбили 259 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, также были уничтожены 10 управляемых авиабомб противника.

