Российские войска расширили зону контроля у Константиновки Военный эксперт Марочко заявил о продвижении ВС РФ на двух направлениях в ДНР

Российские подразделения в ходе ожесточенных боев за последние трое суток сумели отбить ключевую железнодорожную станцию в Константиновке, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Бойцам также удалось продвинуться на восток и запад.

В результате ожесточенных боев армия РФ отбила ж/д станцию и расширила зону контроля, — добавил эксперт.

По мнению специалиста, успех на этом участке фронта стал результатом скоординированных действий штурмовых групп и артиллерии в течение нескольких дней. В настоящее время в самом населенном пункте продолжаются интенсивные столкновения, направленные на дальнейшее вытеснение противника.

Ранее стало известно, что из-за нехватки локомотивов командование ВСУ вывело на пути советские паровозы для перевозки военных грузов и мобилизованных. По словам Марочко, Киев часто цепляет к оружейным составам гражданские вагоны, используя их в качестве прикрытия.