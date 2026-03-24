Командование ВСУ из-за нехватки локомотивов вывело на пути советские паровозы для перевозки военных грузов и мобилизованных, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, Киев часто цепляет к оружейным составам гражданские вагоны, используя их в качестве прикрытия.

Украинское Минобороны из-за нехватки современного подвижного состава и дефицита электромощностей стало чаще использовать законсервированные советские паровозы для перевозки военных грузов и личного состава. Следует отметить, что украинское командование для прикрытия своего имущества и подчиненных использует гражданское население, подцепляя к паровозам гражданские вагоны, — сказал он, сославшись на собственные источники.

Ранее сообщалось, что украинские дезертиры дают взятки в медицинских учреждениях Сумской области, чтобы скрыться там от службы. По информации источников, украинцы подкупают врачей, чтобы те оформляли им фиктивное лечение в военных госпиталях во время активных розысков.

До этого военнопленный Андрей Гриценко рассказал, что подписавшие контракт с ВСУ заключенные массово дезертируют из армии. Он уточнил, что около половины бойцов из числа бывших узников покидают подразделения, как только оказываются в непосредственной близости от передовой в Запорожской области.