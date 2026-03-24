Стало известно, почему ВСУ не сбили ни одной баллистической ракеты России

Противовоздушная оборона Украины не может эффективно противостоять баллистическим ракетам Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал новость, что минувшей ночью ВСУ не смогли справиться ни с одним из семи таких снарядов, запущенных российской армией. По его словам, американские системы Patriot не способны перехватывать ракеты, летящие с гиперзвуковой скоростью.

Украина не может сбивать российские баллистические ракеты. У ВСУ нет современных систем противовоздушной обороны, которые могут их перехватывать. Американские Patriot слабы перед оружием ВС РФ, потому что наши ракеты обладают сверхзвуковой и гиперзвуковой скоростью. С «Искандером», например, ни одно украинское средство ПВО бороться не может. Она летит по кривой, а потом начинает маневрировать на траектории. Кроме того, у Patriot есть мертвые зоны, например, от земли до 100 метров высотой, где они ничего не видят и не могут ничего перехватить. И таких систем на Украине мало. Они стоят не на всех направлениях, — пояснил Литовкин.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что системы противовоздушной обороны Украины бесполезны против российских гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал». При этом, по его мнению, Европа не сможет помочь Украине в модернизации ПВО.