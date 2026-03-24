Что известно о сотнях сбитых за сутки беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 259 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, также были уничтожены 10 управляемых авиабомб противника.

Ранее в министерстве сообщали, что российские войска нанесли массированный ночной удар по объектам ВПК Украины. Атака проводилась с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотников. Удары пришлись по предприятиям, занимающимся производством различных типов ракет и комплектующих к ним, а также по военным аэродромам.

До этого стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 55 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, БПЛА сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.