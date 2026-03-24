Гранатометчик Дядя Ваня спас российских спецназовцев в ДНР

Неизвестный гранатометчик спас жизнь российским спецназовцам в ходе боев в ДНР, рассказал RT штурмовик с позывным Отец. Спасителем оказался неизвестный боец с позывным Дядя Ваня.

Позывной у него Дядя Ваня, мы с ним никогда лично не встречались, — поделился воспоминаниями штурмовик.

В ходе выполнения задачи штурмовики попали в огненную ловушку между украинскими «секретами» в лесопосадке, вынужденно укрываясь под подбитой бронетехникой. В этот критический момент на помощь пришел оператор гранатомета из соседней посадки. Он открыл плотный огонь по позициям противника, буквально не давая им поднять головы. По разрывам его снарядов спецназовцы смогли сориентироваться в расположении врага и найти безопасный путь для выхода из окружения.

Сам герой, прикрывавший отход товарищей, принял на себя ураганный огонь противника и получил множественные тяжелые ранения, включая потерю ноги. Его удалось эвакуировать в тыл, однако бойцы спасенной группы так и не смогли лично поблагодарить своего защитника.

