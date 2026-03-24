24 марта 2026 в 08:00

Особый план Киева и перестрелки с дезертирами: новости СВО на утро 24 марта

Военнослужащие ВС РФ выдавливают солдат ВСУ из Червоного в ДНР, украинское руководство готовит план против новых регионов России, пять мирных жителей пострадали при атаке на Белгородскую область. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Командование ВСУ опасается перестрелок с дезертирами

Командование 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины выражает обеспокоенность тем, что дезертиры, покинувшие расположение с личным оружием, могут вступить в перестрелки с подразделениями, осуществляющими их розыск, сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что ситуация в украинском подразделении остается напряженной.

Силовики отметили, что из-за значительных потерь в рядах ВСУ наблюдается падение морально-психологического состояния личного состава. Вследствие этого военнослужащие ВСУ систематически самовольно оставляют занимаемые позиции, забирая с собой табельное оружие.

Захарова указала на железную позицию РФ относительно переговоров по Украине

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и продолжает исходить из необходимости диалога, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что переговоры идут по разным трекам, включая гуманитарное направление.

Представитель МИД также заявила, что Западная Европа идет не в русле уважения суверенитета других стран, а прильнула к американским демократам. Она добавила, что поддержка Киева остается главной в повестке ЕС, даже несмотря на то что действия президента Украины Владимира Зеленского схожи с «международным терроризмом».

ВС РФ выдавили солдат ВСУ из Червоного в ДНР

Российские военнослужащие выдавливают солдат Вооруженных сил Украины из населенного пункта Червоное в Донецкой Народной Республике и проводят зачистку поселка от сил противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что подразделения ВС РФ продолжают зачистку населенного пункта и закрепление на освобожденных рубежах.

Марочко также добавил, что противник передислоцировался юго-западнее Червоного, на высоты. По словам эксперта, ситуация в районе данного населенного пункта остается на контроле у российских военных.

Киев заподозрили в вынашивании особого плана по России

Украинское руководство готовит план против новых регионов России, заявил в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, это помешает добиться прогресса в урегулировании конфликта.

Мема констатировал, что Киев занят не размышлениями о том, как прийти к миру, а как преследовать русскоязычных на своей территории. Россия же, напротив, «может обеспечить абсолютное уважение к украинцам, проживающим в Крыму, и защитить мирное население», указал он. По мнению финского политика, для прочного мира Киеву необходимо признать исторические регионы России.

Пять мирных жителей ранены при атаке на Белгородскую область

Пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Также, по его словам, количество раненых сотрудников МЧС увеличилось до четырех.

Кроме того, в Шебекино при атаках БПЛА посечен фасад и пробита кровля здания на территории предприятия. В селе Архангельском беспилотник атаковал частное домовладение. В Борисовском округе в поселке Борисовка вследствие детонации дрона повреждены коммерческий объект и четыре автомобиля, отметил глава региона.

