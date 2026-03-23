Удар «Града» по ВСУ, награждение Героя РФ: новости СВО на вечер 23 марта

Расчет РСЗО «Град» российской группировки войск «Центр» нанес удар по ключевым тыловым позициям ВСУ на Днепропетровском направлении, подразделения Вооруженных сил Украины за сутки потеряли около 1275 военнослужащих, бойцу СВО Денису Свиридову, который в одиночку полтора месяца удерживал огневую позицию в ДНР, вручили медаль «Золотая звезда». Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Мощный «Град» обрушился на ВСУ

Расчет РСЗО «Град» российской группировки войск «Центр» нанес удар по ключевым тыловым позициям ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщил наводчик боевой машины Валерий Ступин. По его словам, залп осуществлялся с позиции в 10 километрах от линии боевого соприкосновения.

Как отметил командир боевой машины Евгений Ощепков, за все время службы у расчета не было ни одной цели, по которой не удалось бы отработать. Где именно был нанесен удар, военные пока не раскрывают, чтобы не нарушать оперативную безопасность. Артиллерия расчищает путь для российских штурмовых подразделений.

По украинскому полигону в Черниговской области нанесли сильный удар

Около 30 украинских военных получили ранения в результате удара по полигону ВСУ возле поселка Репки в Черниговской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар пришелся по бывшей войсковой части А-0254, которую в настоящее время использует территориальная оборона для проведения тренировок. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

В то же время в военном ведомстве РФ сообщили, что российские военные за сутки нанесли удары по объектам портовой и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины. Помимо этого, под удар попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

В Минобороны уточнили, что к поражению целей привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия. Удары наносились по объектам украинского топливно-энергетического комплекса.

В Минобороны России назвали потери ВСУ за сутки

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли около 1275 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России. Наибольшие потери зафиксированы в районах ответственности группировки войск «Центр» и «Восток».

В зоне ответственности группировки войск «Север» потери составили более 245 человек, «Запад» — до 180, «Юг» — до 180, «Центр» — свыше 375, «Восток» — более 260, «Днепр» — свыше 35 военнослужащих.

Наемникам украинской армии устроили бессонную ночь

Российские военные нанесли удар по 7-й погранзаставе в районе населенного пункта Фонтанка, расположенного в пригороде Одессы, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, на объекте размещались иностранные наемники. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Скорее всего, отметил он, речь идет о наемниках из африканских государств, имеющих отношение к Французскому Иностранному легиону. Также под Одессой ВС РФ поразили объекты складской и ремонтной инфраструктур, включая радиомастерские на базе бывших военных объектов.

Награда для героя-одиночки

Бойцу СВО Денису Свиридову из Ростовской области, который в одиночку на протяжении полутора месяцев удерживал огневую позицию в ДНР, вручили медаль «Золотая звезда» Героя России. Отмечается, что военнослужащий принимал участие в освобождении Мариуполя, Попасной, Марьинки, Георгиевки и Курахово.

Кроме того, Свиридов лично ликвидировал 25 бойцов ВСУ и отрезал пути снабжения опорных пунктов противника. Он также отразил 27 атак и участвовал в штурме 24 опорных позиций противника.

Новобранцев ВСУ удерживают с помощью «путанок» и «егоз»

Украинская армия обнесла колючей проволокой полигон с новобранцами в Харьковской области, заявил пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Михайлов. По его словам, недавно призванных на военную службу также контролируют с воздуха операторы БПЛА. Он добавил, что вдоль ограждений также выставлены военнослужащие ВСУ. Как отметил Михайлов, попытки покинуть полигон происходят редко, поскольку существует риск быть убитым при попытке бегства.

