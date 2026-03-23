В Минобороны раскрыли, какие объекты ВС России поразили на Украине за сутки

В Минобороны раскрыли, какие объекты ВС России поразили на Украине за сутки Российская армия нанесла удары по портам и объектам топливного комплекса Украины

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам портовой и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Помимо этого, под удар попали пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

В ведомстве уточнили, что к поражению целей привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия. Удары наносились по объектам украинского топливно-энергетического комплекса.

Нанесено поражение объектам ТЭК Украины, портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, — сказано в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что около 30 украинских военных получили ранения в результате удара по полигону ВСУ возле поселка Репки в Черниговской области. По его словам, удар пришелся по бывшей войсковой части А-0254, которую в настоящее время использует территориальная оборона для проведения тренировок. В Минобороны России эту информацию не комментировали.