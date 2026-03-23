Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли около 1275 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России. Наибольшие потери зафиксированы в районах ответственности группировки войск «Центр» и «Восток».

В зоне ответственности группировки войск «Север» потери составили более 245 человек, «Запад» — до 180, «Южная» — до 180, «Центр» — свыше 375, «Восток» — более 260, «Днепр» — свыше 35 военнослужащих.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты группировки «Восток» пресекли попытку накопления резервов ВСУ в Днепропетровской области. Оператор с позывным Психолог рассказал о более чем 30 запусках дронов за день. Для управления дронами используются отечественные средства связи.

До этого стало известно, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность. Интенсивность боестолкновений и высокая плотность огня привели к тому, что личный состав был практически полностью уничтожен или вышел из строя.