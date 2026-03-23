23 марта 2026 в 11:46

«Закинули прямо за шиворот»: российский «Град» ливнем обрушился на ВСУ

Расчет «Града» ударил по тыловым позициям ВСУ на Днепропетровском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Расчет РСЗО «Град» российской группировки войск «Центр» нанес удар по ключевым тыловым позициям ВСУ на Днепропетровском направлении, сообщил наводчик боевой машины Валерий Ступин. По его словам, которые приводят «Известия», залп осуществлялся с позиции в 10 километрах от линии боевого соприкосновения.

Закидываем прямо за шиворот, ловим на подвозе, на ротации. «Град» ВСУ не любят очень сильно, потому что мы приехали, по-быстрому навелись, отработали и уехали. Поражаем масштабную цель, — рассказал Ступин.

Как отметил командир боевой машины Евгений Ощепков, за все время службы у расчета не было ни одной цели, по которой не удалось бы отработать. Где именно был нанесен удар, военные пока не раскрывают, чтобы не нарушать оперативную безопасность. Артиллерия расчищает путь для российских штурмовых подразделений.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что около 30 украинских военных получили ранения в результате удара по полигону ВСУ возле поселка Репки в Черниговской области. По его словам, удар пришелся по бывшей войсковой части А-0254, которую в настоящее время использует территориальная оборона для проведения тренировок. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

