23 марта 2026 в 15:07

Российские военные устроили жаркую ночь иностранным наемникам под Одессой

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по базе франкоговорящих наемников под Одессой

Российские военные нанесли удар по 7-й погранзаставе в районе населенного пункта Фонтанка, расположенного в пригороде Одессы, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. По его данным, на объекте размещались иностранные наемники. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Фонтанка — прилет по 7-й погранзаставе, где, по данным местных, размещались иностранные военные. Характерное уточнение — франкоговорящие, но не европейцы, — написал Лебедев.

Скорее всего, отметил он, речь идет о наемниках из африканских государств, имеющих отношение к французскому иностранному легиону. Также под Одессой ВС РФ поразили объекты складской и ремонтной инфраструктур, включая радиомастерские на базе бывших военных объектов.

Ранее наводчик боевой машины Валерий Ступин сообщил, что расчет РСЗО «Град» российской группировки войск «Центр» нанес удар по ключевым тыловым позициям ВСУ на Днепропетровском направлении. По его словам, залп осуществлялся с позиции в 10 километрах от линии боевого соприкосновения.

