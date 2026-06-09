Генсек СНГ выразил надежду на стабилизацию ситуации после выборов в Армении

Генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев в беседе с ТАСС выразил надежду на то, что ситуация в Армении придет к стабилизации после парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Дипломат признал, что голосование проходило в сложных условиях.

Будем надеяться, что ситуация в Армении стабилизируется, — сказал генсек.

Лебедев отметил, что миссия наблюдателей от СНГ видела все события, происходившие до начала голосования. При этом он подчеркнул, что непосредственно на избирательных участках, по оценке миссии, все было нормально.

Ранее генсек СНГ заявил, что заверения победившей на парламентских выборах в Армении партии «Гражданский договор» в приверженности Содружеству Независимых Государств вселяют надежду на продуктивную работу Еревана в рамках организации. По его словам, остается только ждать, к чему это в итоге приведет.

До этого глава миссии наблюдателей от СНГ Нурлан Сейтимов сообщил, что выборы в парламент Армении 7 июня прошли в соответствии с ее конституцией. Он добавил, что голосование было открытыми и конкурентными и на многопартийной основе.