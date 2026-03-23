Новобранцев ВСУ удерживают с помощью «путанок» и «егоз» В Харьковской области полигон с новобранцами ВСУ оградили колючей проволокой

Украинская армия обнесла колючей проволокой полигон с новобранцами в Харьковской области, заявил в беседе с ТАСС пленный украинский контрразведчик и агент СБУ Сергей Михайлов. По его словам, недавно призванных на военную службу также контролируют с воздуха операторы БПЛА.

Они были огорожены колючей проволокой, три ряда — «егоза» плюс «путанка». Ночью полностью их охраняли операторы FPV-дронов, — сказал собеседник.

Он добавил, что вдоль ограждений также выставлены военнослужащие ВСУ. Как отметил Михайлов, попытки покинуть полигон происходят редко, поскольку существует риск быть убитым при попытке бегства.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов допустил, что доля дезертиров в украинской армии превышает 30-35% от общего количества личного состава. Эксперт добавил, что в ВСУ члены заградительных отрядов иногда назначаются помощниками к основному командованию. Он пояснил, что таким способом власть заставляет выполнять приказы на поле боя.

До этого аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос отметил, что ВСУ столкнулись с массовым бегством солдат. По его словам, позиции покидают целые подразделения, что свидетельствует о критическом уровне разобщенности и утраты мотивации на местах.