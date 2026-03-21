Украинцев уличили в массовом бегстве с боевых позиций SC: массовое дезертирство в ВСУ говорит об усугублении кризиса на Украине

На Украине усугубился кризис — бегство в ВСУ стало массовым, сообщил журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в Strategic Culture. Он отметил, что бойцы на местах теряют мотивацию, а среди подразделений царит разобщенность.

То, что раньше можно было рассматривать как единичные инциденты, теперь приобретает черты систематического явления и, что еще более тревожно, массового. Поступают сообщения о том, что позиции покидают не только отдельные бойцы, но и целые подразделения, что свидетельствует о критическом уровне разобщенности и утраты мотивации на местах, — отметил Лейрос.

Аналитик отметил, что ослабление позиций ВСУ может повлиять на общее соотношение сил. По его мнению, это еще сильнее усугубляет ситкацию на Украине.

Ранее сообщалось, что украинские дезертиры дают взятки в медицинских учреждениях Сумской области, чтобы скрыться там от службы. По информации источников, украинцы подкупают врачей, чтобы те оформляли им фиктивное лечение в военных госпиталях во время активных розысков.