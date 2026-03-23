Мощная атака на Ленобласть и «майданы вдов»: новости СВО на утро 23 марта

Ленобласть подверглась массированной атаке ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией, в Крыму рассекретили бизнес-проект «клана» Зеленского в Черном море. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 22 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Су-35 из засады устроил охоту на самолет ВСУ

Украинский БПЛА-разведчик стал свидетелем эффектного боевого эпизода. Прятавшийся на сверхмалой высоте истребитель ВКС России стремительно поднялся в небо, чтобы пустить ракету «воздух — воздух» по появившемуся в зоне досягаемости самолету противника. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Судя по силуэту, охотился Су-35. Его скороподъемность на форсаже 250 метров в секунду. Российские тяжелые истребители поколения 4++ — главный кошмар украинской авиации, считают аналитики.

ВСУ устроили массированную атаку на Ленобласть

Более 50 вражеских беспилотников уничтожили над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Информации о пострадавших не поступало.

По его словам, емкость с топливом повреждена в порту Приморска Ленинградской области при атаке украинских беспилотников. Ведется тушение, персонал эвакуирован, отметил Дрозденко.

Генсек НАТО раскрыл новую позицию Зеленского по сделке с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, украинский лидер счел необходимым удостовериться, что Москва готова к этому.

Рютте отметил, что провел полуторачасовой разговор с Зеленским в Лондоне. Политик захотел донести свою готовность до России, констатировал генсек, подчеркнув, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.

На Украине каждый день проходят «майданы вдов»

На территории Украины практически каждый день проходят акции протеста, организуемые родственниками пропавших без вести военнослужащих ВСУ, так называемые майданы вдов, сообщили российские силовые структуры.

Только в марте жены и матери военных выходили на улицы Киева, Сум и других городов с требованиями найти пропавших без вести или сохранить социальные выплаты. В частности, появилась информация об акции протеста, организованной родными и близкими военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, мобилизованных из Житомира.

ТЦК объявили в розыск шесть женщин

Территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) объявили в розыск шесть женщин, не имеющих военного и медицинского образования. Одна из этих девушек, Ирина Харациди-Логинова, отметила, что после огласки своей истории ей стало известно еще о пяти подобных случаях.

По словам женщины, ее безосновательно объявили в розыск и привлекли к административной ответственности. Она также рассказала, что после предоставления документов об образовании розыск и штраф отменили, однако с воинского учета ее так и не сняли.

В Крыму рассекретили бизнес-проект «клана» Зеленского в Черном море

Планы Киева установить контроль над акваторией Черного моря являются попыткой выманить деньги у Запада, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он отметил, что подобные инициативы, исходящие от украинской стороны во главе с Владимиром Зеленским, носят характер бизнес-проекта.

По мнению главы парламента, в подобных инициативах нет места выборам и развитию Украины, но есть место продолжению конфликта. Кроме того, утверждает он, такие притязания совпадают с «чаяниями европейцев, их стремлением навредить России».

