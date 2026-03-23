Захарова: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и продолжает исходить из необходимости диалога, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что переговоры идут по разным трекам, включая гуманитарное направление, передает ТАСС.

Россия никогда не отказывалась от переговоров, какими бы сложными не были наши региональные здесь вызовы или мировые дела. Это безусловный императив. Мы из него исходим, — сказала она.

Представитель МИД также заявила, что Западная Европа идет не в русле уважения суверенитета других стран, а прильнула к американским демократам. Она добавила, что поддержка Киева остается главной в повестке ЕС, даже несмотря на то, что действия президента Украины Владимира Зеленского схожи с «международным терроризмом».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что украинский лидер хочет заключить мирное соглашение с Россией. Он отметил, что провел полуторачасовой разговор с Зеленским в Лондоне. Политик захотел донести свою готовность к сделке до Москвы, констатировал генсек, подчеркнув, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.