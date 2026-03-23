В Финляндии заподозрили Киев в вынашивании особого плана по России Мема обвинил власти Украины в вынашивании коварных планов против Крыма

Украинское руководство готовит план против новых регионов России, заявил в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, это помешает добиться прогресса в урегулировании конфликта.

Мема констатировал, что Киев занят не размышлениями о том, как прийти к миру, а как преследовать русскоязычных на своей территории. Россия же, напротив, «может обеспечить абсолютное уважение к украинцам, проживающим в Крыму, и защитить мирное население», указал он. По мнению финского политика, для прочного мира Киеву необходимо признать исторические регионы России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации о месте нового раунда переговоров по Украине. По его словам, Москва надеется, что пауза в трехстороннем диалоге временная. Песков также отмечал, что российская сторона не будет участвовать в предстоящей встрече по урегулированию конфликта.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за неприемлемого поведения Киева. Кроме того, по его словам, в настоящее время Вашингтон сосредоточен на решении своих проблем на Ближнем Востоке.