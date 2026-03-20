Песков одной фразой оборвал важный вопрос о переговорах по Украине Песков заявил об отсутствии данных о месте нового раунда переговоров по Украине

Информации о месте нового раунда переговоров по Украине пока нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва надеется, что пауза в трехстороннем диалоге временная, передает ТАСС.

Нет. Пока в этом плане мне нечего вам сказать, — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков также добавил, что российская сторона не будет участвовать в предстоящей встрече по Украине. Он подчеркнул, что эти переговоры будут проходить между представителями Киева и Вашингтона.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за неприемлемого поведения Киева. Кроме того, по его словам, в настоящее время США сосредоточены на решении своих проблем на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем отметил, что переговоры превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном. По его мнению, американцы хотят провести встречу в Вашингтоне, поскольку опасаются вылетать в другие страны, а делегация России предлагает Швейцарию или Турцию.