Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 24 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 24 марта

Военные отразили атаку Вооруженных сил Украины, силы противовоздушной обороны уничтожили одну воздушную цель над морем в районе Севастополя, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе Северной стороны. Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал Развожаев.

Пять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Также, по его словам, количество раненых сотрудников МЧС увеличилось до четырех.

«Беспилотники ВСУ атаковали пять муниципалитетов. Ранены пять мирных жителей. Количество пострадавших сотрудников МЧС в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Ракитное увеличилось до четырех человек», — написал Гладков.

Кроме того, в Шебекино при атаках БПЛА посечен фасад и пробита кровля здания на территории предприятия. В селе Архангельском беспилотник атаковал частное домовладение. В Борисовском округе в поселке Борисовка вследствие детонации дрона повреждены коммерческий объект и четыре автомобиля, отметил глава региона.

Кроме того, силы ПВО Минобороны уничтожили шесть украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

«Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. <...> Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. <...> Отражена атака двух беспилотников. <...> Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву», — написал Собянин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Более 50 вражеских беспилотников уничтожили над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. Информации о пострадавших не поступало.

По его словам, емкость с топливом повреждена в порту Приморска Ленинградской области при атаке украинских беспилотников. Ведется тушение, персонал эвакуирован, отметил Дрозденко.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что серия взрывов раздалась над Смоленском, предварительно, системы ПВО работают по украинским беспилотникам. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Жители рассказали SHOT, что над одним из районов города виднеются клубы дыма, было слышно до шести хлопков в южных и северных частях населенного пункта. Очевидцы также заметили вспышки в небе.

Помимо этого, спецназ Росгвардии уничтожил БПЛА, который атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщает пресс-служба ведомства. Там указали, что это произошло во время встречи губернатора с местными жителями, по дрону открыли огонь из стрелкового оружия, после чего он взорвался в воздухе.

«В ходе рабочей поездки губернатора Белгородской области в село Смородино Грайворонского округа, где вчера после ударов ВСУ погибли четыре человека и на сегодня продолжается разбор завалов, один из беспилотников совершил налет в момент, когда глава региона общался с местными жителями», — указали в Росгвардии.

