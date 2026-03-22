Росгвардия уничтожила БПЛА, пытавшийся атаковать Гладкова

Спецназ Росгвардии уничтожил БПЛА, который атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщает пресс-служба ведомства. Там указали, что это произошло во время встречи губернатора с местными жителями, по дрону открыли огонь из стрелкового оружия, после чего он взорвался в воздухе, передает ТАСС.

В ходе рабочей поездки губернатора Белгородской области в село Смородино Грайворонского округа, где вчера после ударов ВСУ погибли четыре человека и на сегодня продолжается разбор завалов, один из беспилотников совершил налет в момент, когда глава региона общался с местными жителями, — указали в Росгвардии.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении 47 украинских БПЛА. Так, число сбитых ПВО дронов достигло 87. В ликвидации беспилотников также участвовали мобильная группа «БАРС-Брянск» и Росгвардия.

В Минобороны до этого информировали о перехвате 25 украинских БПЛА. Под угрозу атаки попали Московская, Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская и Брянская области.

Также на территорию Белгородской области вторгся опасный украинский беспилотник «Дартс», который нес до 12 килограммов взрывчатки. Обезвредить вражеский дрон удалось с помощью переносного комплекса кинетического перехвата БПЛА «Елка».