22 марта 2026 в 22:45

Росгвардия уничтожила БПЛА, пытавшийся атаковать Гладкова

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости
Спецназ Росгвардии уничтожил БПЛА, который атаковал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, сообщает пресс-служба ведомства. Там указали, что это произошло во время встречи губернатора с местными жителями, по дрону открыли огонь из стрелкового оружия, после чего он взорвался в воздухе, передает ТАСС.

В ходе рабочей поездки губернатора Белгородской области в село Смородино Грайворонского округа, где вчера после ударов ВСУ погибли четыре человека и на сегодня продолжается разбор завалов, один из беспилотников совершил налет в момент, когда глава региона общался с местными жителями, — указали в Росгвардии.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении 47 украинских БПЛА. Так, число сбитых ПВО дронов достигло 87. В ликвидации беспилотников также участвовали мобильная группа «БАРС-Брянск» и Росгвардия.

В Минобороны до этого информировали о перехвате 25 украинских БПЛА. Под угрозу атаки попали Московская, Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская и Брянская области.

Также на территорию Белгородской области вторгся опасный украинский беспилотник «Дартс», который нес до 12 килограммов взрывчатки. Обезвредить вражеский дрон удалось с помощью переносного комплекса кинетического перехвата БПЛА «Елка».

Метеорит пробил крышу жилого дома
Бело-голубая машина буксует: «Зенит» обыграл «Динамо» в 22-м туре РПЛ
Маркетплейсам в России хотят запретить влиять на цены
Назван лидер выборов в парламент Словении
Иран раскрыл цели своих следующих атак
Тюрьма, две семьи: как жил и умер исполнитель роли Бендера Арчил Гомиашвили
«Азов» посоветовал бойцам ВСУ дезертировать
Лукашенко признался, что в молодости копировал Есенина
Атака ВСУ на Ленобласть 22 марта: разрушения и пострадавшие, что известно
В Донецке прогремело не менее пяти взрывов
Россиян предупредили о слежке через умные колонки
Что известно о переговорах США и Украины во Флориде
Конеру снялась с турнира претенденток FIDE по одной причине
Иран применил новые ракеты, которые обходят ПВО Patriot
Президент Ливана высказался об ударах ЦАХАЛ по гражданской инфраструктуре
Фигуристы ищут иные способы выезда из Петербурга из-за ситуации в аэропорту
Росгвардия уничтожила БПЛА, пытавшийся атаковать Гладкова
Жилой дом поврежден в результате атаки ВСУ на Ленобласть
На Украине каждый день проходят «майданы вдов»
ТЦК объявил в розыск шесть женщин
Дальше
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

