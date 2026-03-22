Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 18:44

Число сбитых БПЛА увеличилось в два раза в Брянской области

Богомаз сообщил о ликвидации еще 47 БПЛА над Брянской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

ПВО в Брянской области уничтожила 47 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Таким образом, число сбитых дронов достигло 87. В ликвидации беспилотников также участвовали мобильная группа «БАРС-Брянск» и Росгвардия.

Над территорией Брянской области <…> уничтожены еще 47 вражеских БПЛА самолетного типа, — отметил глава региона.

Богомаз днем 22 марта сообщил о ликвидации 40 БПЛА. Он подчеркнул, что жертв и разрушений в результате атаки нет. Работу БПЛА в регионе также поддержали «БАРС-Брянск» и Росгвардия.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко между тем предупредил жителей Ленобласти об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже глава региона сообщил о перехвате двух дронов.

В Минобороны до этого информировали о перехвате 25 украинских БПЛА. Под угрозу атаки попали Московская, Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская и Брянская области.

Брянская область
Александр Богомаз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители многоквартирного дома пожаловались на «террор» ворон
Украинские аналитики предрекли отказ ЕС от поддержки Киева
Букмекеры оценили шансы Овечкина забить тысячный гол в матче с «Колорадо»
В Крыму рассекретили бизнес-проект «клана» Зеленского в Черном море
В Германии ответили на вопрос, возможен ли мир в Европе без участия России
В Донецке произошел блэкаут
Дептранс назвал часы возможных перекрытий в Москве
«Готовьтесь к грядущим мрачным дням»: в США оценили ультиматум Трампа Ирану
На Западе раскрыли, как США наступили себе на «энергетическое горло»
В ходе выборов во Франции скончались уже два человека
Пашинян извинился перед женщиной после скандала в метро
Украинские БПЛА атаковали северный регион России
Названы самые ленивые члены британской Палаты лордов
Что известно о схождении Благодатного огня в условиях военных ограничений?
Орбан объяснил, как «немецкая логика» по Украине разрушает ЕС
Агрессивная мартышка прокусила руку четырехлетнему ребенку
«Зенит» разгромил московское «Динамо»
В Германии нашлись те, кто категорически против создания армии ЕС
Одесский ресторан лишился поваров из-за «людоловов»
Число сбитых БПЛА увеличилось в два раза в Брянской области
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.