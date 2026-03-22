Число сбитых БПЛА увеличилось в два раза в Брянской области Богомаз сообщил о ликвидации еще 47 БПЛА над Брянской областью

ПВО в Брянской области уничтожила 47 украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Таким образом, число сбитых дронов достигло 87. В ликвидации беспилотников также участвовали мобильная группа «БАРС-Брянск» и Росгвардия.

Над территорией Брянской области <…> уничтожены еще 47 вражеских БПЛА самолетного типа, — отметил глава региона.

Богомаз днем 22 марта сообщил о ликвидации 40 БПЛА. Он подчеркнул, что жертв и разрушений в результате атаки нет. Работу БПЛА в регионе также поддержали «БАРС-Брянск» и Росгвардия.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко между тем предупредил жителей Ленобласти об угрозе атаки БПЛА и замедлении мобильного интернета. Аэропорт Санкт-Петербурга на этом фоне ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Позже глава региона сообщил о перехвате двух дронов.

В Минобороны до этого информировали о перехвате 25 украинских БПЛА. Под угрозу атаки попали Московская, Владимирская, Белгородская, Курская, Тульская, Рязанская, Ростовская, Воронежская и Брянская области.