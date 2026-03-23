Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 02:32

SHOT сообщил, что над российским городом раздались взрывы

SHOT сообщил, что над Смоленском раздались взрывы

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT сообщил, что серия взрывов раздалась над Смоленском, предварительно, системы ПВО работают по украинским беспилотникам. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Жители рассказали SHOT, что над одним из районов города виднеются клубы дыма, было слышно до шести хлопков в южных и северных частях населенного пункта. Очевидцы также заметили вспышки в небе.

Ранее Telegram-канал SHOT информировал, что несколько взрывов прогремело в районе Гатчины Ленинградской области. Жители рассказали SHOT, что слышали «глухие и басовитые» хлопки и видели вспышки в небе, у автомобилей сработала сигнализация. Около десяти самолетов, указано в материале, не могут приземлиться в аэропорту Пулково. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров передавал, что жительница Кочубеевского округа получила травмы в результате падения фрагментов беспилотника на ее жилище. По словам главы региона, пострадавшей была оказана медицинская помощь, а удар привел к повреждениям частных домов.

взрывы
атаки
БПЛА
Смоленск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.