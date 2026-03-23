SHOT сообщил, что над российским городом раздались взрывы

SHOT сообщил, что над Смоленском раздались взрывы

Telegram-канал SHOT сообщил, что серия взрывов раздалась над Смоленском, предварительно, системы ПВО работают по украинским беспилотникам. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Жители рассказали SHOT, что над одним из районов города виднеются клубы дыма, было слышно до шести хлопков в южных и северных частях населенного пункта. Очевидцы также заметили вспышки в небе.

Ранее Telegram-канал SHOT информировал, что несколько взрывов прогремело в районе Гатчины Ленинградской области. Жители рассказали SHOT, что слышали «глухие и басовитые» хлопки и видели вспышки в небе, у автомобилей сработала сигнализация. Около десяти самолетов, указано в материале, не могут приземлиться в аэропорту Пулково. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

До этого губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров передавал, что жительница Кочубеевского округа получила травмы в результате падения фрагментов беспилотника на ее жилище. По словам главы региона, пострадавшей была оказана медицинская помощь, а удар привел к повреждениям частных домов.