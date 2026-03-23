SHOT сообщил о «глухих и басовитых» взрывах в Ленобласти

SHOT сообщил о «глухих и басовитых» взрывах в Ленобласти SHOT сообщил о серии взрывов близ Гатчины Ленинградской области

Telegram-канал SHOT сообщил, что несколько взрывов прогремело в районе Гатчины Ленинградской области, предварительно, системы ПВО работают по украинским беспилотникам. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Жители рассказали SHOT, что слышали «глухие и басовитые» хлопки и видели вспышки в небе, у автомобилей сработала сигнализация. Около десяти самолетов, указано в материале, не могут приземлиться в аэропорту Пулково.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров передавал, что жительница Кочубеевского округа получила травмы в результате падения фрагментов беспилотника на ее жилище. По словам главы региона, пострадавшей была оказана медицинская помощь, а удар привел к повреждениям частных домов.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь указал, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Таганрогом. При падении фрагментов дрона в многоквартирном доме были повреждены окна в одной из квартир. Как отметил глава региона, жертв и пострадавших нет.