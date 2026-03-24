Военкор заявил о поражении командного пункта ВСУ в Сумской области

ВС РФ нанесли комбинированный удар и поразили командный пункт ВСУ, заявил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, в Сумах и области прогремели взрывы. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

ВС РФ нанесли новый комбинированный удар по целям на подконтрольной противнику территории. Взрывы звучали в Сумах и области, — написал Поддубный.

По его словам, в Одессе и Ильичевске поражена портовая инфраструктура. Удары также зафиксированы в Днепропетровске, Полтаве и Ивано-Франковске. Кроме того, под ударами оказались объекты в Киевской, Винницкой и Житомирской областях, добавил военкор.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ «перемалывают» подразделения ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики. По его словам, это позволит начать наступление на Константиновку. Марочко добавил, что армия РФ начала продвигаться северо-западнее у Часова Яра — между Веролюбовкой и Марково. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.