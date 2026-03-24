24 марта 2026 в 09:32

Российские военные пленили группу бойцов ВСУ на Запорожском направлении

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российские военные из группировки «Восток» пленили группу бойцов ВСУ на Запорожском направлении, пишет Telegram-канал «Воин DV». По его информации, подразделения ВС РФ продолжают активное наступление на данном участке фронта. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Как пишет канал, пленные — из состава 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Подробности их захвата военкоры пообещали опубликовать позже.

Штурмовые подразделения, пишет канал, продолжают активные боевые действия в районах населенных пунктов Бойково, Верхняя Терса, Воздвижевка, Новоселовка и Чаривное. Российские войска вклиниваются в оборону противника и уже взяли под огневой контроль ключевые пути подвоза боеприпасов и резервов.

Ранее пленный боец ВСУ Дмитрий Литвин рассказывал, что украинских мобилизованных на учебном полигоне в селе Подлесном Днепропетровской области подвергали жестоким методам устрашения за попытки дезертирства. По его словам, уклонистов ставили к стенке и открывали по ним огонь, имитируя казнь. Таким образом руководство учебного центра пыталось пресечь любые мысли о побеге среди новобранцев.

