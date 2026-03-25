Перемалывают ВСУ в ожесточенных боях: успехи ВС РФ к утру 25 марта

Российские бойцы ведут ожесточенные бои у Оскольского водохранилища и перемалывают силы ВСУ у Богуславки и Боровой в Харьковской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 25 марта?

Перемалывают ВСУ в ожесточенных боях

Как отметил в разговоре с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, главные события разворачиваются в окрестностях Богуславки и Боровой.

«В районе Оскольского водохранилища у нас продолжаются ожесточенные бои. Основные события развиваются в районе Богуславки и Боровой — там противник пытается яростно удерживать свои рубежи и позиции. Наши же военнослужащие занимаются перемалыванием живой силы и техники в данном районе», — сказал он.

Зачистили сеть опорных пунктов ВСУ, зайдя в тыл противника

Российские военные провели успешную операцию по захвату и контролю над рядом стратегических позиций противника в Запорожской области. Они осуществили скрытное перемещение в тыл ВСУ на расстояние до пяти километров, что позволило им добиться значительных успехов, сообщило Министерство обороны РФ.

«Скрытно выдвинувшись на дистанцию около пяти километров в тыл противника, штурмовики взяли под контроль дорожный перекресток, перерезав пути подвоза боеприпасов и ротации живой силы ВСУ», — добавили в ведомстве, уточнив, что при этом военнослужащие 38-й гвардейской мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки «Восток» зачистили и заняли сеть опорных пунктов противника в Запорожской области.

Командир штурмового подразделения с позывным Лева отметил, что противник не ожидал продвижения российских подразделений, которые «резким накатом уничтожили всю живую силу».

«Освобождение сети опорных пунктов и контроль над перекрестком лишили противника возможности безопасно маневрировать резервами, обеспечив условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск „Восток“ в Запорожской области», — подчеркнули в Министерстве.

Уничтожили пункты БПЛА и временной дислокации ВСУ

В российском военном ведомстве рассказали, что артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили пункты управления беспилотниками и пункт временной дислокации ВСУ на Днепропетровском направлении.

«Расчет самоходной артиллерийской установки „Гиацинт-С“ 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск „Центр“ точными артиллерийскими ударами уничтожил пункты управления беспилотниками и временной дислокации формирований ВСУ на Днепропетровском направлении специальной военной операции», — отметили в МО.

Министерство также предоставило информацию о действиях российской группировки на Добропольском участке фронта. В частности, военные поразили автомобили, бронетранспортер, расчеты FPV-дронов, танк Т-72 и буксируемую гаубицу, принадлежащие Вооруженным силам Украины.

Сорвали ротацию ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Харьковском направлении в зоне СВО, заявили в Минобороны России.

«Расчет ударных беспилотников „Молния“ подразделения войск беспилотных систем 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ уничтожил скопление техники и личного состава [противника], сорвав ротацию ВСУ на Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о боевой работе расчетов FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 27-й мотострелковой бригады группировки «Запад». Так, согласно информации Министерства, воздушным тараном были уничтожены пять тяжелых БПЛА гексакоптерного типа подразделений ВСУ.

Ликвидировали сеть мобильных складов ГСМ

Артиллерийские расчеты самоходных установок «Акация» ликвидировали сеть мобильных складов горюче-смазочных материалов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России.

«Координаты выявленных объектов были переданы расчетам 152-мм самоходных гаубиц 2С3 „Акация“ группировки войск „Восток“. Артиллеристы выехали на закрытые огневые позиции и нанесли серию массированных ударов по выявленным целям противника. В результате огневого поражения на объектах произошли множественные возгорания, мобильные склады ГСМ и находившаяся на позициях живая сила противника были уничтожены», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ликвидация топливных запасов нарушила логистику подразделений ВСУ в этом районе и лишила врага возможности поддерживать бесперебойную работу техники и систем связи.

