Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 25 марта? Что происходит у Александровки, Белицкого, Волчанска, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Озерного, Павловки, Сергеевки, Святогорска, Степановки, Сухецкого, Федоровки Второй и Харькова?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении идут бои за Новоподгорнее южнее Сергеевки. На Добропольском направлении продолжаются встречные бои у Нового Донбасса и Белицкого. На Константиновском направлении ВС РФ ведут бои в районе Берестка и Ильиновки, занимают новые позиции в районе железнодорожного вокзала в Константиновке. На Краснолиманском направлении войска РФ наступают севернее Красного Лимана и в районе Озерного. На Северском направлении есть продвижение южнее Резниковки в сторону Рай-Александровки. Продолжаются бои за Федоровку Вторую и Липовку. Харьковский фронт.На Волчанском направлении есть успехи в Волчанских Хуторах», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении, ВС РФ зачистили лесные массивы в районе населенного пункта Песчаное, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Волчанском и Великобурлукском участках идут ожесточенные бои. На Славянском направлении удалось отбить контратаки ВСУ у Миньковки, ситуацию стабилизировали. Идут бои за выход наших войск к Рай-Александровке. На Константиновку ВС России стараются пробиться через Бересток и Ильиновку. В самом городе наши войска действуют в районе железнодорожного вокзала. На юге Добропольского направления ВС России расширяют зону контроля севернее Гришино, действуют на подступах к Новоалександровке. Штурмовые подразделения группировки войск „Восток“ продвигаются на запад и северо-запад от Гуляйполя», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник Десантника»

На Красноармейском направлении, идут бои за населенные пункты Новоподгородное и Сергеевку, пишет Telegram-канал «Дневник Десантника».

«Изюмское направление. ВС РФ продолжают продвигаться к крупному логистическому центру ВСУ, к Изюму. Наша авиация уничтожила мост в Красном Осколе. В Яровой иногда завязываются стрелковые бои. У Пришиба уничтожаем позиций ВСУ в лесопосадке. Добропольское направление. Под контролем ВС РФ участок от Родинского до Ивановки восточнее железнодорожной ветки. Славянское направление. Продолжаются бои за Федоровку Вторую и Липовку», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

