26 марта 2026 в 02:17

Очевидцы сообщили о серии взрывов в Выборге

SHOT: минимум 10 взрывов прогремело в Выборге на фоне работы средств ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Выборге раздалась серия из 10–12 взрывов. По информации канала, в Ленинградской области работают средства противовоздушной обороны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По версии SHOT, местные жители услышали первые хлопки в районе 01:30 по мск. Как уточнил канал, ПВО сбила уже несколько беспилотников.

Власти не публиковали официальную информацию о ситуации в городе. Сведений о пострадавших и повреждениях также не обнародовано.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили дрон Вооруженных сил Украины в районе мыса Херсонес над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

До этого один человек пострадал в результате пожара в частном доме, начавшемся при падении обломков беспилотника, передавал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, возгорание было зафиксировано в районе села Кленово.

Кроме того, при ударе дрона Вооруженных сил Украины по мотоциклу в хуторе Семейном Ракитянского округа погиб 18-летний мирный житель. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также рассказал, что в городе Грайвороне в результате атаки БПЛА на автомобиль скончалась женщина.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прилеты по двум авиабазам: иранские дроны уже в США — привет от Хаменеи
Движение «Хезболла» сообщило об ударе по зданию МО Израиля в Тель-Авиве
Более двух десятков БПЛА сбили над Ленобластью
Многомиллионные долги, ислам, личная жизнь: где сейчас Сергей Романович
«Имперские» бренды Блиновской выставили на продажу
Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в Белгородской области
Друзья Зеленского взвыли. Дроны ВСУ долетели до Прибалтики — Киев бьет не глядя
США и Израиль передумали уничтожать двух иранских политиков
Похищенный США Мадуро снова предстанет перед судом в Нью-Йорке
Депутат Рады пошла в суд из-за провалов главкома ВСУ на фронте
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Выборге
В Сети разгадали дату наземной операции США в Иране
Украинский уклонист обстрелял двух полицейских
Беженцы, теракты, нищета: Европа дорого заплатит за провал Трампа в Иране
Кабмин РФ уточнил изменения в процедуре отсрочки от армии
Налет БПЛА на Москву ночью 26 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
«Пора, Зеленский»: в США призвали Украину к миру с Россией
Лишение титула, секрет стройности, смена фамилии: где сейчас Федорова
Во Вьетнаме на берег выбросило загадочного «вестника катастроф»
Жена Трампа прошествовала на саммит в Белом доме рука об руку с ИИ-роботом
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
