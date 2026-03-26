Очевидцы сообщили о серии взрывов в Выборге SHOT: минимум 10 взрывов прогремело в Выборге на фоне работы средств ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Выборге раздалась серия из 10–12 взрывов. По информации канала, в Ленинградской области работают средства противовоздушной обороны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По версии SHOT, местные жители услышали первые хлопки в районе 01:30 по мск. Как уточнил канал, ПВО сбила уже несколько беспилотников.

Власти не публиковали официальную информацию о ситуации в городе. Сведений о пострадавших и повреждениях также не обнародовано.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили дрон Вооруженных сил Украины в районе мыса Херсонес над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

До этого один человек пострадал в результате пожара в частном доме, начавшемся при падении обломков беспилотника, передавал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, возгорание было зафиксировано в районе села Кленово.

Кроме того, при ударе дрона Вооруженных сил Украины по мотоциклу в хуторе Семейном Ракитянского округа погиб 18-летний мирный житель. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также рассказал, что в городе Грайвороне в результате атаки БПЛА на автомобиль скончалась женщина.