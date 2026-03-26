Над Черным морем сбили украинский беспилотник Развожаев: ПВО уничтожила один БПЛА над Черным морем в районе мыса Херсонес

Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон Вооруженных сил Украины в районе мыса Херсонес над Черным морем, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Информации о разрушениях и пострадавших обнародовано не было. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита одна воздушная цель над морем в районе мыса Херсонес. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах, — подчеркнул политик.

Ранее один человек пострадал в результате пожара в частном доме, начавшемся при падении обломков беспилотника, передавал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, возгорание было зафиксировано в районе села Кленово.