Налет БПЛА на Москву ночью 26 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Москву ночью 26 марта. Что известно о последствиях налета БПЛА на столицу, что рассказал мэр Сергей Собянин?

Что известно об атаке ВСУ на Москву ночью 26 марта

В Троицком округе Москвы обломки беспилотника упали в районе села Кленово. В результате в частном доме начался пожар, и один человек получил травмы.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, сейчас на месте работают городские экстренные службы, раненому оказывают всю необходимую помощь.

Всего за сутки на подлете к российской столице нейтрализовано 29 беспилотных летательных аппаратов. Аэропорты Внуково и Шереметьево работают по утвержденному расписанию, согласованному с официальными органами.

Telegram-канал Mash утверждает, что взрывы также слышали в Дубне, Кубинке и Чехове.

Сведений о других пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Минобороны РФ информацию об атаке на Москву пока не комментировало.

Как ВСУ атаковали российские регионы ранее

В ночь на 25 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. По его словам, в результате атаки была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — написал Гладков.

Кроме того, более 30 беспилотников ВСУ ликвидировали над Ленинградской областью. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что специалисты ликвидируют возгорание в порту Усть-Луга, предварительно, данных о жертвах нет.

«Над Ленобластью средствами ПВО и РЭБ уничтожено 33 БПЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга», — написал губернатор в Telegram-канале.

По информации Минобороны, силы ПВО в ночь на 24 марта ликвидировали 55 украинских беспилотников. БПЛА сбили над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями. Кроме того, дроны ВСУ попытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.

Читайте также:

