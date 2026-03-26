26 марта 2026 в 01:53

Налет БПЛА на Москву ночью 26 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Фото: МО РФ
Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Москву ночью 26 марта. Что известно о последствиях налета БПЛА на столицу, что рассказал мэр Сергей Собянин?

Что известно об атаке ВСУ на Москву ночью 26 марта

В Троицком округе Москвы обломки беспилотника упали в районе села Кленово. В результате в частном доме начался пожар, и один человек получил травмы.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, сейчас на месте работают городские экстренные службы, раненому оказывают всю необходимую помощь.

Всего за сутки на подлете к российской столице нейтрализовано 29 беспилотных летательных аппаратов. Аэропорты Внуково и Шереметьево работают по утвержденному расписанию, согласованному с официальными органами.

Telegram-канал Mash утверждает, что взрывы также слышали в Дубне, Кубинке и Чехове.

Сведений о других пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Минобороны РФ информацию об атаке на Москву пока не комментировало.

Как ВСУ атаковали российские регионы ранее

В ночь на 25 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу. По его словам, в результате атаки была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — написал Гладков.

Кроме того, более 30 беспилотников ВСУ ликвидировали над Ленинградской областью. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что специалисты ликвидируют возгорание в порту Усть-Луга, предварительно, данных о жертвах нет.

«Над Ленобластью средствами ПВО и РЭБ уничтожено 33 БПЛА. Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга», — написал губернатор в Telegram-канале.

По информации Минобороны, силы ПВО в ночь на 24 марта ликвидировали 55 украинских беспилотников. БПЛА сбили над Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областями. Кроме того, дроны ВСУ попытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 25 марта: пропавшая рота, что в Купянске

Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта

Наступление ВС РФ на Запорожье 25 марта: сводка, что у Гуляйполя, новости

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат Рады пошла в суд из-за провалов главкома ВСУ на фронте
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Выборге
В Сети разгадали дату наземной операции США в Иране
Украинский уклонист обстрелял двух полицейских
Беженцы, теракты, нищета: Европа дорого заплатит за провал Трампа в Иране
Кабмин РФ уточнил изменения в процедуре отсрочки от армии
Налет БПЛА на Москву ночью 26 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
«Пора, Зеленский»: в США призвали Украину к миру с Россией
Лишение титула, секрет стройности, смена фамилии: где сейчас Федорова
Во Вьетнаме на берег выбросило загадочного «вестника катастроф»
Жена Трампа прошествовала на саммит в Белом доме рука об руку с ИИ-роботом
Вбросы, вранье и страх: США «сливают» войну — как еще Иран унизит Трампа
Хакеры «вырвали» у Украины «цифровое сердце»
Сын Кадырова появился на публичном мероприятии после слухов о ДТП
Трое детей, мнение об СВО, «Интерны»: как живет Александр Ильин — младший
Над Черным морем сбили украинский беспилотник
Житель Подмосковья пострадал при атаке дрона ВСУ
Что ответил Путин на приглашение посетить спектакль с Ефремовым
Ситуацию в Британии и ЕС сравнили с экспозицией фильма «Безумный Макс»
Ходит с палочкой, переписала замок на детей: что со здоровьем Пугачевой
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
Общество

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас

