26 марта 2026 в 08:31

ВС России получили уникальную машину, заменяющую сразу три вида техники

Ростех отправил ВС России уникальную бронированную инженерную машину УБИМ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские военнослужащие приняли на вооружение универсальную бронированную инженерную машину (УБИМ), которая по совокупности характеристик не имеет аналогов в мире, заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев. По его словам, которые приводит пресс-служба, комплекс обладает функциями сразу трех машин: ремонтно-эвакуационной, разграждения и разминирования.

УБИМ <...> способна эвакуировать тяжелую технику с поля боя, ровнять с землей заграждения противника и прокладывать бойцам путь через минные поля, — подчеркнул Оздоев.

Он уточнил, что за последнее время «Уралвагонзавод» также передал Минобороны РФ инженерные машины разграждения и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80. Все это — современные инженерные средства, которые помогают российским бойцам в зоне спецоперации, резюмировал Оздоев.

Ранее сообщалось, что холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, передал Минобороны России партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Боевые машины уже прошли все необходимые испытания и получили одобрение представителями военной приемки.

