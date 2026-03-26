Подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» ежедневно наносят удары FPV-дронами по позициям украинской армии на Харьковском направлении, что затрудняет ее ротацию и усиливает напряжение в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Грек. По словам оператора, дроны также уничтожают транспорт снабжения, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры, которые противник использует для доставки боеприпасов и продовольствия.

Ежедневное поражение и контроль позиций противника сковывает возможность перемещения и ротации боевиков, из-за чего растет недовольство в рядах ВСУ. Так же операторы FPV-дронов поражают автомобили подвоза, роботизированные комплексы и тяжелые гексакоптеры при попытках доставить боеприпасы и продовольствие на позиции, — сказал он.

Ранее военный аналитик Виталий Киселев сообщил, что украинские подразделения несут значительные потери в районе Константиновки Донецкой Народной Республики. По словам эксперта, логистика снабжения в этом населенном пункте полностью нарушена. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для обеспечения безопасности мирного населения России необходимо полностью ликвидировать Вооруженные силы Украины. По словам парламентария, в противостоянии задействована вся страна, и любой регион, даже удаленный от линии фронта, может в любой момент подвергнуться атакам украинских беспилотников.