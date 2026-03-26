Бои за «рай», крупные потери в ДНР: новости СВО на утро 26 марта

Подразделения ВС России прорываются к юго-восточным рубежам Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за село, украинские войска в Константиновке несут огромные потери. Самые важные темы по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Армия РФ начала бои за новый рубеж в зоне СВО

Российские военные после освобождения Никифоровки вышли к юго-восточным рубежам Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике и начали боевые действия за этот населенный пункт, сообщает военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, продвижение стало возможным благодаря недавнему отступлению противника из соседнего села. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Подразделения ВС РФ на Славянском направлении также продвигаются и на других участках фронта. В частности, есть улучшение позиций в районе Кривой Луки и западнее Резниковки, констатировал военный эксперт.

ВСУ несут крупные потери в Константиновке

Украинские войска сталкиваются с серьезными потерями в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Виталий Киселев. При этом их снабжение в городе оказалось дестабилизировано, уточнил собеседник агентства.

Ситуация для подразделений ВСУ, по оценке Киселева, продолжает стремительно ухудшаться на фоне действий российских сил. Военэксперт отметил, что подразделения армии России сумели рассечь украинскую группировку в Константиновке, вклинившись в оборонительные порядки противника и фактически разделив их на части. Он также добавил, что ранее украинское командование распространяло недостоверные сведения об успешных наступательных действиях в этом районе.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Более двух десятков БПЛА сбили над Ленобластью

Средства противовоздушной обороны сбили более 20 беспилотников Вооруженных сил Украины над Ленинградской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

По информации Дрозденко, при атаке были зафиксированы повреждения в промзоне. Отражение удара проходило над Киришским районом, добавил он.

Украинские войска атаковали дом учительницы младших классов

В Запорожской области удар украинского беспилотного летательного аппарата пришелся не на военный объект, а на частный дом, где жила мирная жительница, работающая в школе, сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Он добавил, что рядом с постройкой не было ни солдат, ни техники.

Украинский дрон атаковал жилой сектор в селе Новозлатополь Куйбышевского округа. По словам Рогова, жертвой стала учительница, которая посвятила жизнь обучению детей — она обучала учеников младших классов и преподавала пение.

Женщина и 18-летний юноша погибли при ударе ВСУ

При ударе дрона Вооруженных сил Украины по мотоциклу в хуторе Семейный Ракитянского округа погиб 18-летний мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кроме того, в городе Грайвороне в результате атаки БПЛА на автомобиль скончалась женщина.

Водитель машины, в которой погибла жительница региона, получил ранения спины, грудной клетки, головы, рук и ног. Мужчину госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме объяснили, как беспилотники ВСУ оказались в Прибалтике

Падение нескольких БПЛА на территории стран Балтии на фоне массированных атак ВСУ по Петербургу и Ленобласти может свидетельствовать о том, что эти дроны могли быть запущены из Прибалтики, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, также Прибалтийский регион могли использовать как транзитную зону для пролета аппаратов.

Милонов отметил, что российские специалисты тщательно анализируют географию прилетов и маршруты БПЛА, атакующих Северную столицу. Он предположил, что часть беспилотников запускается в том числе с судов, находящихся в нейтральных водах.

